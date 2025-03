Paciente com suspeita de tuberculose aguarda na UPA Cidade Aracy transferÃªncia para hospital

Uma família de São Carlos vive momentos de angústia diante da situação crítica de uma parente que aguarda atendimento adequado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Aracy 2. Desde as 16 horas do dia anterior, a paciente, diagnosticada com tuberculose, está internada no isolamento da unidade de saúde, enfrentando complicações graves de saúde. A paciente já foi cadastrada no sistema de vagas Cross e aguarda vaga em hospital de referência.

Segundo familiares, Valdirene Fermino Ramos de Brito, 49 anos, apresenta sintomas, incluindo evacuação de sangue há duas semanas e vômito sanguinolento ao tossir. Apesar da gravidade do quadro, a paciente ainda não conseguiu uma transferência para a Santa Casa ou para o Hospital Escola.

De acordo com um dos parentes, um médico da UPA afirmou que a unidade não tem estrutura para fornecer o suporte necessário ao caso, ressaltando a urgência da transferência. Além dos sintomas graves, a paciente também sente fortes dores abdominais e necessita de um exame de ultrassom, que não é oferecido na unidade de pronto atendimento.

A família relata que a paciente segue recebendo oxigênio, mas frequentemente o remove, agravando ainda mais a situação. Além disso, ela tem apresentado febre constante, o que aumenta a preocupação sobre a evolução da doença.

Diante da falta de uma solução, os familiares buscaram ajuda junto ao jornal São Carlos Agora para que a paciente seja transferida com urgência para uma unidade hospitalar com condições adequadas para seu tratamento

A reportagem segue acompanhando o caso e aguarda um posicionamento das autoridades de saúde sobre a situação da paciente e a falta de vagas nos hospitais da região.

