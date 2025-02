Projeto Robótica na Escola se destaca em 2024

(Imagem: Divulgação) -

Um projeto que une a UFSCar e escolas públicas, levando conhecimento e visão de futuro, foi destaque no ano passado, tanto no ensino, como na pesquisa e extensão. O projeto em questão, o "Robótica na Escola", é conduzido pela equipe de robótica da UFSCar, a Red Dragons.

O projeto de extensão consiste na utilização de kits de robótica para realizar atividades de ensino em escolas estaduais na região de São Carlos. Os kits Alpha Mecatrônica contêm peças e placas de alumínio, diferentes tamanhos de rodas de plástico com pneus emborrachados, motores, baterias e sensores de luz, temperatura, ruído, cor e distância. Em 2024, cinco escolas públicas de São Carlos foram atendidas semanalmente durante o ano. As atividades envolvem estudantes de todos os anos a partir do Fundamental II até o fim do Ensino Médio.

Além de promover a transformação social desses alunos por meio do ensino, o projeto vem rendendo frutos na área de pesquisa, bem como participação da equipe em diversos eventos de robótica.

Essas experiências nas escolas resultaram, em 2024, no trabalho "Robotics at School: An Application Case in São Carlos, Brazil", apresentado no evento 2024 Workshop of Educational Robotics (WEROB) em Eindhoven, Países Baixos; e "Assessment Strategies in Robotics Courses: An Analysis of Methodology and Learning Outcomes", publicado em 2024, no Brazilian Symposium on Robotics (SBR), and 2024 Workshop on Robotics in Education (WRE).

Além disso, membros da Red Dragons participaram da equipe de juízes e de apoio nas etapas Regional e Estadual (SP) da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2024 e de parte da organização e equipe de juízes do evento Robótica para o Bem, também ocorrido em 2024.

A equipe - A Red Dragons reúne um grupo de estudantes apaixonados por tecnologia e inovação, unidos pelo propósito de criar soluções transformadoras através da robótica. A equipe é composta por talentos de diferentes áreas, como Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação. Com essa diversidade, a Red Dragons colabora em projetos inovadores, aplicando conhecimentos interdisciplinares para desenvolver tecnologias que gerem impacto positivo na sociedade.

