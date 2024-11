VHT doa cestas básicas arrecadadas em evento para a ONG Nave Sal da Terra

Doações foram entregue à ONG Nave Sal da Terra - Crédito: divulgação

O VHT Experience, grupo de proprietários de carros esportivos de São Carlos, entregou cestas básicas arrecadadas durante a 3ª edição do evento Save The Date, realizado no dia 9 de novembro. A doação foi destinada à ONG Nave Sal da Terra, que atende crianças, adolescentes e idosos no Jardim Zavaglia, promovendo atividades de convivência, educação, esporte e cultura.

O objetivo do evento é promover o encontro de amigos e entusiastas de carros e com caráter beneficente. O nome do grupo VHT é uma homenagem a um dos idealizadores deste encontro, Victor Hugo Tundisi, morto em um acidente de carro.

