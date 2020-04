Vendedores do Magazine Luiza estão à disposição para atendê-lo pelo Whatsapp

Vendedores da Magazine Luiza estão à sua disposição. - Crédito: Magazine Luiza

Devido a pandemia, a Magazine Luiza está trabalhando remotamente e você pode comprar online de qualquer lugar do Brasil direto com os vendedores daqui de São Carlos.

Os vendedores atendem direto de suas residências e você compra com total segurança sem sair da sua casa , para o Magazine Luiza, agora o que faz a diferença é atender a todos com total segurança.

O melhor de tudo é que você tem um atendimento direto com o próprio vendedor que tirará todas as suas dúvidas antes de comprar .

Por enquanto, é possível realizar compras em até 10X nos cartões de crédito, e em 24X no próprio cartão Luiza. O frete é gratuito.

Confira as principais ofertas Na página oficial do Magalu de São Carlos do Facebook

https://www.facebook.com/magazineluiza010/

e para falar com os vendedores é só chamar pelo link https://vendedor.magazineluiza.com.br/filiais/10

Ou direto pelo Whatsapp de cada vendedore :

Ana Carolina (16) 93300-5913

Priscila Bertelli (16) 93300-5891

Guilherme Segundo (16) 93300-5916

Pri Celestino (16) 93300-5887 .

Os vendedores estarão atendendo de segunda a sábado sendo uma equipe das 9h às 19h e outra equipe das 12h às 22h. Precisando comprar com toda comodidade e segurança é só chamá-los pelo link ou Whatsapp.

