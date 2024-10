USP São Carlos sedia o 2º Encontro de Combinatória no Infinito

Promover o diálogo entre pesquisadores que trabalham nas áreas correlatas à combinatória infinita, como teoria dos conjuntos, análise combinatória e topologia. Esse é o objetivo da 2ª edição do Encontro de Combinatória no Infinito (ECI 2024), que será realizado nos dias 21 e 22 de novembro no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Com uma ótica interdisciplinar no ramo da combinatória infinita, o evento também abordará temas como análise matemática, forcing, teoria dos grafos e jogos topológicos.

As inscrições para participar do Encontro seguem abertas até o dia 1º de novembro, bastando acessar o site do evento: https://icmc.usp.br/e/f4516. As taxas de inscrição variam de R$ 20 (estudantes de graduação) a R$ 200 (pós-doutorandos e demais pesquisadores). O ECI 2024 também oferece camisetas exclusivas do evento, que serão entregues no momento do credenciamento. Para obtê-las, o participante deve manifestar interesse ao preencher o formulário de inscrição.

A mestranda do ICMC Luisa Seixas, integrante da comissão organizadora, reforça que o evento é uma oportunidade para a divulgação desse campo da matemática: “O foco é, principalmente, a combinatória infinita, mas o encontro acaba englobando várias outras áreas da matemática. O objetivo é reunir tanto os pesquisadores como os alunos que têm interesse nos temas que serão abordados, além de divulgar um pouquinho desse campo que é pouco falado, mas que tem crescido aqui no ICMC”.

Com uma programação diversificada, o Encontro contará com nove palestras ministradas por especialistas de várias regiões do país, além das sessões de apresentação de trabalhos

acadêmicos. Os participantes interessados têm até o dia 15 de novembro para submeter o resumo de sua pesquisa em formato de pôster, também por meio do site.

Segundo LuIsa, que participou da organização da primeira edição do ECI em 2023, a expectativa para este ano é que haja um maior intercâmbio científico, com a vinda de mais pesquisadores de outras instituições. “Nesta segunda edição, houve uma adesão bem maior, e já tivemos submissões de trabalho de cerca de 10 alunos de outras instituições, o que, para a nossa área, já é surpreendente. Por isso, estamos muito animados”, finaliza.

Confira algumas das palestras programadas para o ECI 2024:

Jogos seletivos em relações binárias, com Rodrigo Dias (UFABC);

Semigrupos de Wallace, com Artur Tomita (IME-USP);

On forcing axioms and weakenings of the Axiom of Choice, com Samuel Gomes (UFBA);

Produto de Δ-sets, com Vinicius Rodrigues (ICMC-USP);

Equivalences of Cardinal assumptions and Banach theoretic assertions, com Christina Brech (IME-USP).

