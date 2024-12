USP oferece curso que une probabilidade e estatística para aplicações em ciência de dados

Online, segunda edição do curso oferecido pelo ICMC será realizada de 27 de janeiro a 27 de fevereiro (Crédito da imagem: Reprodução/Envato) -

No início de 2025, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, disponibilizará um curso que une conceitos de probabilidade e estatística para ciência de dados. Com coordenação do professor Francisco Rodrigues, a iniciativa acontecerá de 27 de janeiro a 27 de fevereiro na modalidade a distância.

Trata-se de um curso aberto para todos os públicos. Não é preciso ter graduação. A iniciativa é recomendada para profissionais que trabalham com análise de dados, desde engenharia até biologia e estudos sociais.

O curso permitirá que os estudantes tenham entendimento do conceito de probabilidade, fundamental para conhecer o funcionamento de ferramentas de aprendizado de máquina e inteligência artificial, como o ChatGPT, e os algoritmos de linguagem, os quais podem até gerar imagens e vídeos. “O aluno vai aprender todos os conceitos fundamentais de probabilidade e estatística, mas não vai ter acesso apenas à parte teórica. Também terá contato com a parte computacional, pois vamos resolver vários problemas práticos usando programação”, explica Rodrigues.

“No fim do curso, os estudantes também vão desenvolver alguns projetos em que empregaremos a linguagem Python. Então, o aluno terá uma base de conhecimento que não encontra hoje nos cursos tradicionais nem mesmo nos livros. É essa base que a gente vai priorizar”, complementa o professor, que vai ministrar as aulas juntamente com dois monitores, alunos de pós-graduação do ICMC.

O curso será gravado e complementado por atividades práticas e encontros ao vivo, somando 30 horas de aprendizado. “É um curso que vai permitir com que os alunos tenham a base fundamental de probabilidade e de ciência de dados, essencial para quem trabalha com inteligência artificial ou com análise de dados”, acrescenta o docente.

Para participar, basta se inscrever, até dia 22 de janeiro, por meio do Sistema Apolo da USP: https://icmc.usp.br/e/9af27. A participação no processo seletivo depende do pagamento de uma parcela única de R$ 650. Após realizar a inscrição no Sistema, é preciso fazer o upload de todos os documentos solicitados, incluindo o comprovante de pagamento, utilizando o e-mail cadastrado no Sistema Apolo.

Quem não puder arcar com o custo do curso, todavia, poderá solicitar bolsas integrais até o dia 31 de dezembro, também por meio do link de inscrição do Sistema Apolo. Serão selecionados até 15 bolsistas, por ordem classificatória, com base em critérios de análise socioeconômica. Os que pretendem pleitear as bolsas não precisam fazer o pagamento da parcela.

Para ser aprovado no curso, os participantes devem ter frequência mínima de 75% e realizar 75% das atividades propostas. Todos os concluintes receberão diplomas com certificação da USP São Carlos. Esta é a segunda vez que o ICMC oferece a iniciativa a primeira ocorreu em 2021 e serão disponibilizadas 150 vagas. As vagas são distribuídas de acordo com a ordem de inscrição e pagamento.

Sobre o professor – Natural de Araraquara, Francisco Rodrigues possui graduação em Física pelo Instituto de Física de São Carlos (IFSC), da USP, onde concluiu o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Hoje, é chefe do Departamento de Matemática Aplicada e Estatística do ICMC. Suas pesquisas se concentram na análise, simulação e modelagem de sistemas dinâmicos em redes complexas, ciência de dados e estatística.

As principais aplicações do trabalho de Rodrigues incluem o desenvolvimento de métodos para diagnóstico de transtornos mentais, modelagem de dados econômicos, estudos de redes ecológicas, e predição do clima e epidemias. O cientista já publicou mais de 160 artigos em revistas internacionais, os quais já receberam mais de 10 mil citações. O professor também mantém um canal no YouTube, onde disponibiliza aulas de probabilidades, estatística e ciência de dados. O canal conta com mais de 12,3 mil inscritos e mais de 450 mil visualizações.

