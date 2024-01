UFSCar sedia 2ª Feira da Visibilidade Trans e Travesti

Caminhão decorado para parada LGBT - Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Nos dias 25 e 26 de janeiro, será realizada a segunda edição da Feira da Visibilidade Trans e Travesti, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Neste ano, o evento tem como tema "Saúde, Cidadania, Arte e Cultura". A Feira se insere em um contexto histórico de alijamento, silenciamento e exclusão das pessoas trans e travestis, e o acesso equânime à educação, à cultura, à saúde e ao bem-estar é ponto significativo de resgate da cidadania e da dignidade dessa população.

De acordo com os realizadores "a UFSCar tem sido espaço de acolhimento para essas pessoas que desejam construir novas perspectivas, porém é marcada pela transfobia estrutural, portanto, é necessário que se desenvolvam políticas e ações que naturalizem a presença dessas pessoas."

A Feira, então, busca dar visibilidade à presença de pessoas trans e travestis na UFSCar, compartilhando a potência de seus trabalhos e artes, sendo um momento de celebração, encontro e fortalecimento dessas pessoas no espaço da Universidade. Além disso, é uma oportunidade de remunerá-las pelos seus trabalhos, considerando inclusive que grande parte das pessoas trans e travestis presentes hoje na Universidade estão em condição de vulnerabilidade e recebem bolsas de permanência estudantil.

"Podemos afirmar que a execução de uma feira como essa dentro do espaço da Universidade, idealizada e executada por pessoas trans da comunidade acadêmica da UFSCar, e sendo apoiada pela Instituição, legitima, apoia e incentiva a permanência desses corpos na Universidade", afirmam os organizadores.

A programação da segunda edição da Feira da Visibilidade Trans e Travesti acontece no Anfiteatro Bento Prado Júnior (área Norte) e no Teatro de Bolso (área Sul) do Campus São Carlos da UFSCar, e contará com apresentações de dança, música, teatro, poesia, fotografias, pinturas, artes multimídias, entre outras expressões artísticas e culturais.

A programação completa pode ser conferida neste perfil de Instagram: @gt_transformar. A Feira é gratuita e aberta à participação de todas as pessoas.



A Feira é uma realização do Grupo de Trabalho - GT Transformar UFSCar, um coletivo que reúne pessoas trans e travestis de diversas áreas de atuação e unidades da Universidade. O propósito do grupo é fomentar debates e ações em torno das demandas e das necessidades que percorrem a subsistência, permanência, promoção da saúde integral e dignidade de direitos dessa população. Criado em 2022, o coletivo se caracteriza como espaço de acolhimento, discussões, articulações com a Instituição e desenvolvimento de ações.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também