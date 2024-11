UFSCar reúne quase mil jovens cientistas apresentando suas pesquisas

Eventos de iniciação científica movimentaram os quatro campi da UFSCar - Crédito: Adriana Arruda

Nos dias 12 e 13 de novembro, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realizou em seus quatro campi o 30º Congresso de Iniciação Científica (CIC), o 15º Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CIDTI) e o 3º Congresso de Iniciação Científica do Ensino Médio (CIC-EM), eventos anuais que têm como objetivo promover, discutir e divulgar os resultados dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas feitas por estudantes de graduação da UFSCar e por alunos do Ensino Médio da rede pública de Educação.

Neste ano, a programação dos três congressos ganhou reforço extra, com a realização conjunta do XI Congresso de Extensão (ConEx) e do XIV Seminário de Ensino de Graduação (SEGrad), cujo tema foi "Inteligência Artificial no Ensino de Graduação". O SEGrad é voltado ao corpo docente da Universidade e visa oferecer oportunidades para reflexão conjunta e troca de experiências entre professores dos cursos de graduação, bem como propor novas possibilidades de práticas pedagógicas no Ensino Superior. Já a proposta do ConEx é apresentar a produção extensionista da Universidade, articulada com o ensino e a pesquisa, e promover fóruns de debate sobre temáticas importantes para a extensão universitária.

A abertura dos eventos contou com a presença da Vice-Reitora da UFSCar, Maria de Jesus Dutra dos Reis; do Pró-Reitor Adjunto de Extensão, Alexandre Rodrigo Nishiwaki da Silva; do Coordenador dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica, Fillipe Vieira Rocha; e da Diretora da Divisão de Desenvolvimento Pedagógico, Aline de Fatima Cruz Rodrigues. Depois da abertura solene, foi realizada mesa de debates sobre "Ensino, Extensão e Pesquisa na UFSCar: um olhar para o futuro da indissociabilidade", com participação de Daniel Rodrigo Leiva, Pró-Reitor de Graduação; Ducinei Garcia, Pró-Reitora de Extensão; Luiz Eduardo Moschini, Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação; e Moacir Rossi Forim, Coordenador de Infraestrutura para Pesquisa.

Durante os dois dias, os quatro campi da UFSCar movimentaram um público bastante numeroso. Considerando o CIC, CIDTI e CIC-EM foram 995 participantes inscritos como apresentadores de trabalhos nas modalidades oral e pôster e em todas as áreas do conhecimento. "Essa participação tão representativa revela a importância do incentivo à pesquisa na graduação e como a UFSCar tem enorme potencial na formação de jovens cientistas", destaca Leiva.

Gabriel de Oliveira é um deles. Estudante do curso de Biotecnologia no Campus Araras, ele desenvolve projeto de iniciação científica na área de Microbiologia Industrial. "Pesquiso o crescimento de microalgas em diferentes temperaturas. As vivências dentro do laboratório são muito ricas e o conhecimento científico pode ser aplicado em todas as esferas da vida", afirma ele.

Já Giovanna de Castro, estudante de Fisioterapia no Campus São Carlos, apresentou os resultados de sua pesquisa sobre fibromialgia e novos protocolos de tratamento. "O contato com os pacientes foi muito importante para a minha formação profissional e, além disso, aprendi muito com o trabalho em equipe", destaca ela. No Campus Sorocaba, Glaucia Isabel de Andrade, formada em Ciências Biológicas e atualmente mestranda Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis (PPGPUR), compartilhou o conhecimento adquirido em seu projeto de iniciação científica sobre a formação de microplásticos no meio ambiente. "A pesquisa expandiu meus horizontes e a minha forma de enxergar o mundo", garante.

Para a professora Andreia Pereira Matos, do Centro de Ciências da Natureza (CCN) no Campus Lagoa do Sino, a iniciação científica é fundamental para todo estudante de graduação seja aquele interessado em seguir uma carreira científica ou em ingressar no mercado de trabalho. "Estar em um grupo de pesquisa vai permitir o desenvolvimento de habilidades que farão a diferença na vida profissional desses jovens ", defende ela.

O encerramento conjunto dos eventos teve a participação do professor Antonio Alvaro Soares Zuin, do Departamento de Educação (DEd), falando sobre a "Pedagogia do arquivo: produção e difusão do conhecimento na era da inteligência artificial".

