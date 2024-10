Corrida UFSCar 2024 será realizada em novembro

Corrida de rua - Crédito: Pixabay

O Centro de Ciências em Gestão e Tecnologia (CCGT) do Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está promovendo a Corrida UFSCar 2024, evento esportivo em comemoração aos 10 anos do Centro, e que será realizada no dia 10 de novembro, um domingo, às 7 horas da manhã, no próprio campus universitário. Há duas modalidades possíveis de participação: corrida de 5 km e caminhada de 2,5 km. O percurso nos dois casos é dentro do campus.

Além de comemorar os 10 anos do CCGT, o objetivo da Corrida é promover um encontro esportivo que incentive a prática de exercício físico na comunidade. "Também queremos trazer as pessoas da cidade para conhecer nosso campus e a nossa pista de atletismo. É importante lembrar que nossa universidade é pública e gratuita, sendo uma opção de Ensino Superior de qualidade para a cidade de Sorocaba e região", destaca a professora Monica Thiersch, Diretora do CCGT.

As inscrições são gratuitas e estão abertas a partir de hoje, 21 de outubro, para todos os públicos (interno e externo à UFSCar). As pessoas interessadas devem se inscrever em formulário disponível no site www.ccgt.ufscar.br, onde há mais informações.

A Corrida UFSCar 2024 tem como parceiros a Sport Time que está, juntamente com o CCGT, organizando o evento; a PreMed, a Seguralta e a FAI-UFSCar.

Sobre o CCGT

O Centro de Ciências em Gestão e Tecnologia (CCGT) da UFSCar) foi criado em agosto de 2014, composto por quatro departamentos: Administração; Computação; Economia; e Engenharia de Produção. Juntos, esses departamentos oferecem quatro cursos de graduação (Administração; Ciência da Computação; Ciências Econômicas; e Engenharia da Produção); quatro cursos de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado (Administração; Ciência da Computação; Economia; e Engenharia de Produção) e um em nível de doutorado (Engenharia de Produção).

Diferentemente da maioria dos centros que se organizam por área do conhecimento, o CCGT possui departamentos e cursos de áreas diferentes, mas que trabalham com as mesmas questões. De forma geral, os departamentos componentes do CCGT atuam desenvolvendo sistemas de gestão, análises econômicas e tecnologias que dão suporte às ações de empresas privadas e órgãos públicos. Dada sua forma de organização, o CCGT tem condições de articular ações conjuntas entre os vários departamentos, atingindo resultados muito maiores do que os provenientes de ações individuais e isoladas.

