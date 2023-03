UFSCar promove trilha no Cerrado com acessibilidade

Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) irá realizar a "Trilha da Natureza: Acessibilidade e Cuidado". A iniciativa tem a parceria da equipe Somos Cultura, da Coordenadoria de Cultura (CCult) da UFSCar, e acontece no dia 11 de março, sábado, às 8h30. O evento é voltado para pessoas com deficiência. O objetivo é promover uma experiência integrada e proveitosa no fragmento do Cerrado do Campus São Carlos da UFSCar.

Neste evento, estarão disponíveis, pela primeira vez, para uso de pessoas com mobilidade reduzida, duas cadeiras de rodas scooters motorizadas adquiridas pela Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS), através do Projeto FAI "Manejo florestal como suporte para a realização de ações de educação e cultura ambiental no Campus São Carlos".

