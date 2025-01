UFSCar oferece curso de férias sobre Python para estudantes de escolas públicas

Crédito: Divulgação

O Programa de Educação Tutorial do Bacharelado em Ciência da Computação (PET-BCC) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) convida estudantes de escolas públicas para um curso de férias sobre Python, online e gratuito.

No curso, os participantes serão introduzidos ao mundo da computação através da linguagem Python, uma das mais utilizadas da atualidade. As aulas online acontecem nos dias 29/1, 30/1, 5/2 e 6/2. As aulas presenciais (opcionais) serão no Departamento de Computação (DC), na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar, para resolução de exercícios e esclarecimento de dúvidas, nos dias 1 e 8/2.

As inscrições estão abertas neste link (https://forms.gle/m9EDJp9ztNEg3MnUA). Os interessados também podem entrar em contato pelo Instagram (@petbcc) ou e-mail petbcc@ufscar.br.

