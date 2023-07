UFSCar assina acordo de cooperação com universidade do Timor-Leste

Para Viana, esse acordo cria oportunidades entre as duas universidades em diversas áreas - Crédito: Pio Belo

O Reitor da Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL), João Soares Martins, e o professor do Departamento de Letras (DL) e representante da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) na solenidade, Nelson Viana, assinaram um acordo de cooperação no último dia 4 de julho, em Díli, capital do Timor-Leste.

"Esperamos que essa cooperação possa trazer benefícios para a UNTL, pois nós precisamos ainda de mais apoios para o Programa de Mestrado em Língua Portuguesa", declarou o Reitor da UNTL na ocasião. Ele também contou que há dois professores da Faculdade de Educação, Artes e Humanidades (FEAH) da UNTL que, em breve, se deslocarão para o Brasil com o propósito de continuarem os seus estudos de mestrado e de doutorado na área de Linguística na UFSCar.

Para Viana, esse acordo cria oportunidades entre as duas universidades em diversas áreas de estudo no futuro. "Esse acordo é essencial no sentido de ter cooperação com outras instituições, principalmente entre nações que têm a Língua Portuguesa como língua oficial, como o caso de Timor-Leste, e conta, inclusive, com o apoio do governo brasileiro. Por isso, a iniciativa permite conceber oportunidades nas várias áreas de estudo entre as duas universidades", salientou Viana.

Também participaram da solenidade o Embaixador do Brasil em Timor-Leste, Maurício Medeiros de Asis, o Decano da Faculdade de Educação, Artes e Humanidades, professor Teodoro Soares, entre outros convidados e autoridades. Mais informações estão na página da UNTL no Facebook, em https://acesse.one/fhuvY.

