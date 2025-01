TV Globo divulga duplas do BBB 25; São Carlos já teve um representante no reality

São-carlense Norberto Carias participou da 9ª edição do programa - Crédito: divulgação

A TV Globo revelou 11 das 12 duplas que participarão da 25ª edição do Big Brother Brasil, que estreia no próximo dia 13. Apesar de nenhum dos selecionados ser de São Carlos, a cidade já contou com um representante no programa.

Norberto Carias dos Santos, conhecido como Nonô, integrou o elenco da 9ª edição do BBB, em 2009. Sua passagem pela casa foi breve, sendo o segundo eliminado em um paredão contra as icônicas Naiá e Ana Carolina.

Nonô, que deixou sua marca na história do reality, faleceu em 2017, aos 72 anos, após lutar contra um câncer.

