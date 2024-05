Tusca Social vai realizar porta a porta para auxiliar Fundo Social na arrecadação de produtos e agasalhos

Crédito: Divulgação

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Rosária Mazzini, recebeu na manhã desta quarta-feira, 8, as representantes das atléticas do Centro Acadêmico Armando Sales de Oliveira (Caaso) e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), respectivamente, Ana Clara Iacope e Carla Perim, para firmar uma parceria com a Tusca Social para a realização do Dia D da Campanha do Agasalho, marcado para 25 de maio.

“Esse ano em virtude da enchente no Rio Grande do Sul estamos ampliando a campanha, portanto vamos arrecadar, além de agasalhos, cobertores, roupas de cama e banho, também produtos de limpeza, de higiene, água e alimentos não perecíveis. Vamos aceitar qualquer tipo de doação. Como o pessoal da Tusca Social sempre nos ajuda, esse ano mesmo já nos repassou mais de 12 toneladas de alimentos, convidamos as atléticas para nos ajudar no Dia D”, explicou a presidente do FSS.

Ana Clara Iacope, da atlética do Caaso, falou da importância da parceria com o Fundo Social. “Vamos realizar o porta a porta no dia 25 de maio, a partir das 13h, nos bairros Jacobucci, Vila Nery, Jardim Elisabeth, Jardim Macarengo, Jardim Vista Alegre e na Chácara Parque Clube. Mapeamos esses bairros e esse ano vamos arrecadar vários produtos, incluindo fraldas descartáveis e absorventes”, disse a estudante.

Já Carla Perim da atlética da UFSCar explicou como vai funcionar a logística esse ano da coleta. “Vamos passar de casa em casa e os produtos arrecadados serão levados para o caminhão do Fundo Social, como ponto de apoio”.

Todos os produtos arrecadados passarão por uma triagem que será realizada pela equipe do Fundo Social de Solidariedade, inclusive as roupas serão separadas por tamanho e gênero. Os produtos serão embalados também separadamente. A maior parte seguirá para o RS. No caso dos agasalhos, uma parte ficará para ser encaminhada para as entidades que atendem famílias em vulnerabilidade de São Carlos.

Confira os pontos fixos de arrecadação: Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina, sede do Fundo no distrito de Santa Eudóxia, localizado na Rua Coronel Joaquim Cintra, nº 25, no Paço Municipal (Prefeitura), na Rua Episcopal, nº 1.375, no Centro e no campus I da Fundação Educacional São Carlos (FESC), localizada na Rua São Sebastião, nº 2.828, na Vila Nery. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

