Trecho da avenida São Carlos seguirá interditado

SIGA O SCA NO

15 Out 2024 - 20h04

15 Out 2024 - 20h04 Por Da redação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que nesta quarta-feira (16/10) e na quinta-feira (17/10), o trecho da avenida São Carlos (Rodovia – Centro), compreendido entre a Rua Dr. Eugênio de Andrade Egas e Rua Cezar Ricome, continuará interditado para término da colocação da capa asfáltica. Os ônibus urbanos e interurbanos serão desviados na confluência da Avenida São Carlos com a Avenida das Gardênias, Avenida das Azaléas, Avenida Trabalhador São-carlense até Rua Dona Alexandrina. Os demais veículos serão desviados na confluência da Avenida São Carlos com a Avenida das Gardênias, Avenida das Azaléas até Avenida Trabalhador São-carlense. A SMTT recomenda aos condutores que evitem passar pelos locais com interdições.

Leia Também