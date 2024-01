Trânsito de veículos é liberado parcialmente na região da rotatória do Cristo

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) comunica que, no final da tarde desta quinta-feira (04/01), foi realizada a liberação de uma faixa de rolamento para o trânsito de veículos na região da Rotatória do Cristo, proporcionando o tráfego aos veículos que vêm da Avenida Comendador Alfredo Maffei para a região do Shopping Iguatemi e da Avenida Bruno Ruggiero Filho.

A faixa de rolamento criada está devidamente sinalizada para o trânsito, devendo ser realizada a passagem em fila única, portanto, a cautela é crucial ao motorista que realiza a passagem para evitar acidentes.

O trânsito da Avenida Francisco Pereira Lopes, na região da Rotatória do Cristo, permanece interditado para continuação da obra de construção da galeria que vai interligar as águas do Córrego do Mineirinho até o Córrego do Monjolinho.

A SMTT recomenda atenção à sinalização de trânsito aos motoristas, principalmente aos equipamentos semafóricos que permanecem em operação na região. Recomenda-se também a utilização de rotas alternativas nos horários de pico.

