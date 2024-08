Trabalhadores rejeitam proposta e greve na Tecumseh é mantida

Trabalhadores da Tecumseh aprovam aviso de greve em São Carlos - Crédito: divulgação

A greve dos trabalhadores na Tecumseh, deflagrada na tarde de quarta-feira, 31, nas duas plantas instaladas em São Carlos, continua na manhã desta quinta-feira, 1. A informação foi passada ao São Carlos Agora pela assessoria de imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté.

No final da noite desta quarta-feira, por volta das 22h30, a direção do sindicato estava na entrada da unidade fabril instalada no Jardim Jockey Club. De acordo com o presidente Vanderlei Strano, a empresa teria feito duas propostas e ambas foram rejeitadas pelos metalúrgicos.

“Houve avanços na questão financeira. Porém o entrave é que, na opinião dos trabalhadores, nem todos foram contemplados. Há questões que prevê ainda serviços terceirizados, não prevê a redução da jornada de trabalho e a não mudança imediata do horário dos trabalhadores”, disse Strano, ao pontuar questões que tornam a negociação sem um comum acordo.

O dirigente informou ainda que o Sindicato dos Metalúrgicos permanece na fábrica dialogando com os trabalhadores e com a direção, intermediando o impasse. “Novas rodadas deverão acontecer, mas a tendência é que a greve continue”, finalizou o sindicalista.

Leia Também