Trabalhadores na Volkswagen aprovam extensão do acordo coletivo até 2028

Atualmente a planta de São Carlos possui 820 trabalhadores: acordo de trabalho aprovado - Crédito: Divulgação

Os trabalhadores na Volkswagen planta de São Carlos, aprovaram em assembleia realizada nesta sexta-feira, 10, a extensão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) até 2028, sendo que o acordo em vigor vence em 2025.

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, a votação se deu após oito semanas de negociações entre os Sindicato das 4 plantas e a montadora, por intermédio do Sindicato, CSE e Comissão de Fábrica.

O acordo garante antecipação de investimentos e manutenção dos empregos, previsibilidade para a empresa e também para os trabalhadores. Para a planta de São Carlos o investimento negociado para a produção do motor 1.5 híbrido-flex EVO2 e o credenciamento para fabricação de componentes do motor híbrido garantirá o futuro da fábrica, pois o Motor EA 211 atual, tem prazo de validade em função das normas de emissão de poluentes.

Durante a assembleia o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Vanderlei Strano, falou da importância das negociações. “O Sindicato acompanhou de longe as negociações, o Júlio e o André ficaram mais de 2 meses fora em intensas negociações, longe do Sindicato, da fábrica e da família. Nós respeitamos e apoiamos a Comissão de Fábrica, que é a forma de representação que vocês (trabalhadores e trabalhadoras) escolheram. Parabenizamos o trabalho da Comissão de Fábrica, a proposta teve uma aprovação expressiva”, ressalta Vanderlei.

Erick Silva, presidente da FEM-CUT/SP diz, “Fico orgulhoso com nosso resultado independente da votação, nosso lema sempre foi unidade, e hoje poder discutir e negociar junto com as outras plantas a possibilidade de um acordo igual para todas, com investimentos e 2 turnos cheios, me dá muita satisfação. Sei que o CSE e a Comissão de Fábrica trataram desse assunto com toda serenidade e responsabilidade. Temos discutido e tenho muita clareza da importância de ter um carro híbrido, o mundo passa por grandes mudanças e, junto com elas, a discussão em torno da sustentabilidade ganha cada vez mais força".

Júlio Henrique da Silva, Tesoureiro do Sindicato e membro do CSE Volks, destacou a importância da organização. “A unidade dos trabalhadores é fundamental sempre para garantirmos avanços, temos que permanecer unidos”.

André Larocca, membro da Comissão de Fábrica e CSE Volks, comenta sobre o processo. “Realizamos 2 plenárias e 1 assembleia, debatemos e dialogamos bastante com as companheiras e companheiros, hoje, quero agradecer a todas e todos pela compreensão, por nos escutar, é o futuro do nosso trabalho, o futuro da longevidade da planta de São Carlos que está incluída nessa proposta”, declarou.

Na assembleia foi aprovada também a abertura do PDV para o dia 21 de novembro. Atualmente a planta de São Carlos possui 820 trabalhadores.

