Trabalhadores do HU encerram greve após audiência no TST

Os profissionais da saúde de todos os hospitais universitários do Brasil, sob a coordenação da Ebserth, retornaram ao trabalho. Entre eles, a unidade de São Carlos.

Após uma paralisação que começou nos primeiros dias deste mês (em São Carlos teve início no dia 6), os HU’s voltaram a carga plena de atendimento, uma vez que as confederações de todo o país que participaram da reunião de mediação realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em Brasília, chegaram a um comum acordo.

Entre os itens apresentados pela Ebserth e aceito pela maioria das confederações estão o pagamento imediato de 3,09% do INPC retroativo à data-base; aumento do auxílio alimentação em 20,52% passando a R$ 800,00; alteração da data-base para 1º de junho; recomposição salarial de 100% do INPC para 2025; pagamento do auxílio creche no valor de R$ 484,90 e assistência médica no valor de até R$ 190,65.

