Crédito: Pixabay

Segunda-feira (25/12)



Pouca nebulosidade sem previsão de chuva. Temperaturas estáveis.

Terça-feira (26/12) até sexta-feira (29/12)



Pouca nebulosidade no período da manhã. A partir do período da tarde, aumento da nebulosidade com chuvas e trovoadas isoladas.



Sábado (30/12) e domingo (31/12)



Com a chegada de uma nova frente fria no estado, a tendência indica: céu nublado com chuvas, com intensidades, por vezes fortes, acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas (raios).

