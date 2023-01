Sistema de baixa pressão pode trazer chuvas fortes durante o final de semana

Previsão do tempo -

Sexta-feira (27/01)

Tempo estável, com predomínio de sol, poucas nuvens e sem chuva em grande parte do estado de São Paulo durante o dia. Contudo, ainda são previstas pancadas de chuva em pontos isolados a partir da tarde, especialmente no setor norte do estado. Temperaturas elevadas.

Sábado (28/01) e domingo (29/01)

A presença de um sistema de baixa pressão no continente, favorece a formação de áreas de instabilidade que causam chuvas isoladas, algumas com intensidades moderadas/fortes, principalmente nos períodos da tarde e da noite. Temperaturas estáveis.

IPMET

