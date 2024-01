Sicoob Crediacisc paga R$ 530 mil de juros sobre capital aos cooperados

SIGA O SCA NO

Os cooperados do Sicoob Crediacisc receberam, na última semana de dezembro de 2023, R$ 530 mil em remuneração de Juros sobre Capital Próprio (JCP), o equivalente a 9,6% ao ano. O valor é distribuído proporcionalmente à cota de capital de cada cooperado em cada mês.

“A taxa distribuída pela nossa cooperativa foi superior à da caderneta de poupança, que está projetada para encerrar 2023 próxima de 8%”, explica a presidente do Conselho de Administração do Sicoob Crediacisc, Lídia Maria Lima. O pagamento de juros sobre capital próprio foi estabelecido no planejamento financeiro da cooperativa.

Cada cooperado pode acessar o valor exato remunerado no APP Sicoob no menu “Conta Capital”. “O saldo em conta capital é um investimento a longo prazo, para retirá-lo o cooperado deve se desvincular do quadro social”, lembra Lídia.

Qualquer pessoa que se associa ao cooperativismo inicia a formação de uma cota do capital total da cooperativa. “O cooperado pode aumentar a sua cota capital o quanto quiser e quanto maior a movimentação financeira na cooperativa, mais participa dos resultados”, explica o diretor presidente da cooperativa, Marcos Martinelli.

A remuneração sobre o capital acumulado é determinada por lei e a forma de distribuição é definida pelo Conselho de Administração da cooperativa. “Fazer parte de uma cooperativa de crédito significa cuidar do próprio negócio e ajudar nas decisões”, frisa Lídia Maria.

