Sicoob Crediacisc adere à campanha de doações SOS Rio Grande do Sul

Crédito: divulgação

O Sicoob Crediacisc, cooperativa de crédito de São Carlos, se une ao Instituto Sicoob, Coopera e às cooperativas do Sicoob do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para fortalecer a Campanha de Doações Emergenciais SOS Rio Grande do Sul, que vai até o dia 31 de maio.

“O objetivo desta campanha é arrecadar doações em dinheiro para a compra de aquisição de alimentos e materiais como móveis, utensílios domésticos e materiais de construção”, explica a diretora presidente do Conselho de Administração do Sicoob Crediacisc, Lídia Maria Mendes. Diversas cidades do estado gaúcho foram castigadas pelas chuvas e milhares de pessoas estão desalojadas.

De acordo com a presidente, o espírito do cooperativismo é o da ajuda e da solidariedade. “É fundamental existir união para socorrer as vítimas desse desastre que atingiu o Rio Grande do Sul”, destaca. Lídia observa ainda que além da iniciativa do Sicoob existem outras ações importantes levando ajuda aos moradores e autoridades daquele estado.

Para os cooperados do Sicoob cadastrados no marketplace do Coopera é possível fazer doações por meio dos pontos, cartão de crédito, pontos + cartão de crédito e Pix por meio da plataforma. As doações também poderão ser realizadas por pessoas físicas e jurídicas, por meio da chave Pix 07147834000173, ou pelo banco 756, agência 0001 e conta corrente 80.000.689-5, do Instituto Sicoob.

“Os valores arrecadados serão utilizados para a aquisição de alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza, móveis, utensílios domésticos, material de construção e demais itens destinados ao público necessitado”, explicou o coordenador de Investimento Social Estratégico do Sicoob SC/RS, Juliano Oliveira Fernandes.

Para a prestação de contas aos doadores, a área de Comunicação e Marketing do Sicoob publicará, até 12 de junho, uma notícia no site do Instituto Sicoob, bem como nos demais canais em que a campanha for veiculada, a fim de dar transparência à destinação dos recursos doados.

