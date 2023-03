Serviço de Escuta Especializada é inaugurado em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude (SMEIJ) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), inaugurou oficialmente o serviço de escuta especializada nesta quinta-feira, 2, em evento ocorrido no auditório do Paço Municipal e que contou também com outras atividades. O dispositivo atende a Lei Federal nº 13.431/2017 e consiste em ouvir crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência ou exploração sexual sem machucá-las novamente.

Diante de um público que ocupou praticamente todos os assentos do auditório, representantes do Poder Executivo municipal, do CMDCA e de entidades da sociedade civil organizada expuseram sobre os direitos da criança e do adolescente e da estrutura assistencial na cidade. Depois, a psicóloga Marina Souto Lopes Bezerra de Castro executou uma palestra sobre o assunto e tirou dúvidas dos presentes.

A secretária municipal de Infância e Juventude, Ana Paula Vaz, celebrou a inauguração oficial do serviço de escuta especializada, lembrando ainda que o dispositivo existe em São Carlos desde o final de 2022. “Hoje é um dia muito importante para São Carlos no que diz respeito à questão dos direitos da criança e do adolescente, pois, em cumprimento à Lei Federal nº 13.431/2017, inauguramos oficialmente o serviço de escuta especializada em nosso município, serviço este que consiste em ouvir as crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência e exploração sexual sem machucá-las novamente. Agradeço o prefeito Airton Garcia pelo apoio nesta iniciativa, a todos os que contribuíram para que o serviço pudesse ser colocado em prática e a todos os que puderam comparecer e prestigiaram o evento”, disse Ana a secretária.

O secretário municipal de Comunicação, Leandro Severo, que representou o prefeito Airton Garcia na ocasião, enalteceu o esforço da administração em implantar estas e outras iniciativas para auxiliar na melhoria dos serviços públicos oferecidos à população. “Este trabalho feito entre secretarias, com o apoio do prefeito Airton Garcia e do secretário de Governo, Netto Donato, faz toda a diferença para buscarmos a São Carlos que nós queremos, e a implantação da escuta especializada reflete isso. Obrigado a todos os que contribuíram para que a Prefeitura pudesse tornar isto realidade”, comenta Severo.

Além disso, o evento, que teve acompanhamento via Língua Brasileira de Sinais (Libras), também abordou a parceria firmada entre a Prefeitura e o Senac, que fornecerá um ciclo de formação sobre “Violência contra Crianças e Adolescentes e a Escuta Especializada”, de forma a aprimorar os conhecimentos dos profissionais técnicos a lidar com o tema.

