Sertanejos do Bem distribuem brinquedos para crianças dos assentamentos Capão das Antas e Santa Helena

Na manhã deste domingo, 22, o grupo Voluntários Sertanejos do Bem entregou presentes para as crianças dos assentamentos Capão das Antas e Santa Helena, em São Carlos.

O grupo de voluntários percorreu os dois assentamentos e distribuiu muitos presentes, balas e refrigerantes, fazendo a alegria da criançada. “Escolhemos os assentamentos, pois é um local que é menos lembrado pelas pessoas que fazem esse tipo de ação social e aqui possuem muitas crianças que esperam ansiosas por essa data e graças a Deus, conseguimos atingir um grande número de meninos e meninas”, comentou Ubirajara Teixeira – Bira, membro do grupo Voluntários Sertanejos do Bem.

De acordo com Bira, é uma satisfação poder colaborar com as crianças carentes nesta época. “Sabemos que o Natal é uma data onde se comemora a vida, o nascimento de Jesus e poder ajudar quem precisa é muito gratificante, principalmente ao ver o brilho nos olhos da criançada, que por muitas vezes irá ganhar apenas essa lembrança, pois os pais não tem condições de comprar um presente porque priorizam a alimentação e pagar as contas da casa”, disse.

Bira, em nome de todos os Voluntários Sertanejos do Bem, agradece as doações de brinquedos e as pessoas que colaboraram desde a arrecadação até a entrega. “Nós agradecemos todas as pessoas que de alguma forma nos ajudaram a realizar essa ação para as crianças carentes dos assentamentos, desde quem fez a doação de algum item até mesmo quem ajudou a organizar e distribuir, com certeza esse ato fez centenas de crianças felizes”, ressaltou. “Gostaríamos de agradecer também o Papai Noel Evandro, a Ideal Móveis Planejados e todos Voluntários Sertanejo do Bem”, completou.

O grupo Voluntários Sertanejos do Bem é conhecido não só em São Carlos, mas em toda a região, onde colaboram em eventos beneficentes, sejam almoços, cavalgadas, entre outros.

