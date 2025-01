Semana deve ser marcada pelo forte calor

Segunda-feira (06/01) e Terça-feira (07/01):

O tempo permanece estável no estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens durante a manhã. No período da tarde, há previsão de pancadas de chuva isoladas, principalmente nas faixas norte e leste do estado. As temperaturas continuam elevadas.

Quarta-feira (08/01) a Sexta-feira (10/01):

Os próximos dias seguem marcados por muito calor e céu com poucas nuvens nas manhãs. A partir da tarde, o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, algumas com forte intensidade. As temperaturas elevadas continuam predominando em todo o estado. (IPMET)

