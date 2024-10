Semana da Computação do ICMC começa no sábado e terá videogames como tema central

A 27ª edição da Semana da Computação (Semcomp) será realizada de 19 a 25 de outubro no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. O evento, que já é tradição na área, promete uma semana cheia de atividades gratuitas e abertas à comunidade, tendo como tema central de videogames.

De acordo com Reynaldo Coronatto Neto, presidente da Semcomp e aluno do quarto ano de Ciências de Computação no Instituto, a escolha do tema visa aumentar o engajamento e diversificar a forma de aprendizado. Seguindo a proposta da gamificação, serão aplicados mecanismos e dinâmicas de jogos para favorecer a aprendizagem de forma lúdica.

As inscrições são gratuitas e estão abertas a toda a comunidade, sendo necessário se inscrever pelo site do evento para garantir o certificado de participação. Quem desejar também pode adquirir, pelo mesmo endereço virtual, o kit personalizado da Semcomp, que inclui camiseta e outros itens, além de um pacote de coffee breaks. Para acompanhar as novidades, acesse o canal do Telegram da Semcomp .

A programação do evento inclui palestras, minicursos, hackathon , feira de oportunidades, maratona de programação, concursos e atividades culturais. Entre as opções de entretenimento destaca-se o Luau da Semcomp , uma noite de música e diversão que acontecerá a partir das 18 horas de quarta a feira, 23 de outubro, no jardim secreto do ICMC. Quem quiser se apresentar no luau deve se inscrever neste formulário: https://icmc.usp.br/e/a0d82 .

Durante uma semana estão previstas discussões sobre ciências de dados, inteligência artificial, desenvolvimento de jogos, experiência de usuário, desenvolvimento em nuvem e mercado de trabalho na área de computação. Além disso, a Semcomp também contará com uma feira de recrutamento, na qual os participantes terão a oportunidade de interagir com grandes empresas do setor de tecnologia.

Reynaldo destaca o ambiente leve e estimulante da feira, que ajuda a envolver os estudantes e proporciona um espaço de troca com profissionais da área. “É uma forma de trazer o mundo corporativo mais próximo dos alunos e também apresentar oportunidades de trabalho”, complementa. Participante do evento desde a 24ª edição, o agora presidente da Semana se diz animado com a responsabilidade de fazer tudo acontecer: “É sempre muito gratificante poder ter contato com diversas pessoas do Instituto e conhecer mais sobre computação”.

A Semcomp é promovida anualmente por alunos do grupo PET-Computação e por voluntários do ICMC. Este ano conta com o apoio da Alura, Fundação Estudar, Grupo Visagio e tem entre os patrocinadores Goldman Sachs, Elogroup, Desktop, Porto Seguro, Venturus, Alliange.

