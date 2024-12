Compartilhar no facebook

Na manhã desta quarta-feira (4), o semáforo localizado no cruzamento das ruas Marechal Deodoro e São Joaquim, no centro de São Carlos, ficou inoperante devido ao furto de cabos elétricos. A situação causou transtornos no trânsito, exigindo maior atenção dos motoristas e pedestres que transitam pelo local.

A Secretaria de Trânsito e Transportes (SMTT) encaminhou equipes técnicas para solucionar o problema, bem como agentes de trânsito para sinalizar o local.

