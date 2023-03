Secretaria do Trabalho abre inscrições para o curso de jardinagem

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) iniciou nesta terça-feira, 28, as inscrições para o curso de Jardinagem, serão 16 vagas. A atividade é realizada em parceria com o Sindicato Rural de São Carlos e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

“Atividades como esta reforçam nosso compromisso em buscar qualificações variadas para oferecer aos cidadãos, com mais oportunidades no mercado de trabalho e no empreendedorismo”, destacou a secretário adjunto de Trabalho, Emprego e Renda, Luís Antônio Marcon Garmendia.

O curso é de graça e as inscrições podem ser realizadas até 6 abril na Casa do Trabalhador, na avenida São Carlos, nº1.839, no centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Para realizar a inscrição é preciso ter idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado, apresentar RG, CPF, Carteira Profissional, Título de Eleitor e comprovante de endereço. “As vagas têm sido preenchidas muito rápido, então não é bom deixar para última hora”, afirmou Luciano Ortega, diretor do Departamento de Políticas do Trabalho, Emprego para Juventude e Capacitação Profissional.

As aulas ocorrerão na Biblioteca Municipal de São Carlos Amadeu Amaral, na Rua São Joaquim, nº 735, no Centro. O curso terá aulas de quarta e quinta-feira, nos dias 12, 13 e 26, 27 de abril das 8h às 17h. Serão oferecidos lanches e almoço aos alunos. Também recebem certificado de conclusão de curso.

O curso terá carga horária de 32 horas, com os seguintes temas: interpretação do projeto, reconhecimento e avaliação da área, identificação e manutenção de ferramentas e equipamentos, preparo do solo, sistema de drenagem, adubação de plantio, formação e propagação de mudas, plantio, vasos e jardineiras. O curso tem como objetivo, fazer a instalações de jardins com flores e plantas ornamentais de forma eficiente.

