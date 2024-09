Secretaria de Transporte e Trânsito inicia troca de placas de espaços e vias públicas

SIGA O SCA NO

As placas que eram fixadas nos muros, agora estão sendo fixadas em tubo de aço galvanizado - Crédito: Divulgação

Segundo nota emitida pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) deu início ao projeto de implantação, manutenção e trocas de placas de logradouro e placas de denominação das ruas (toponímicas).

A instalação das placas toponímicas começou pela região central do município, com previsão de atender todos os bairros, principalmente aqueles com maiores desgaste das placas.

As placas estão sendo confeccionadas em chapas de aço que possui maior resistência, principalmente contra o vandalismo. As placas que eram fixadas nos muros, agora estão sendo fixadas em tubo de aço galvanizado próximo às esquinas para melhorar a visibilidade dos motoristas.

