Secretaria de Trabalho abre inscrições para cursos de jardinagem e de eletricista

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), abre na próxima segunda-feira, 1, inscrições para os cursos de jardinagem, com 16 vagas e de eletricista, também com 16 vagas disponíveis.

Os cursos são totalmente gratuitos e as inscrições podem ser realizadas até o dia 05 de abril, ou até o preenchimento das vagas disponíveis, na Casa do Trabalhador, na avenida São Carlos, nº 1.839, no centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Para realizar a inscrição é preciso ter idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado, apresentar RG, CPF e comprovante de endereço.

No curso de jardinagem que tem carga horária de 32 horas com certificado de conclusão, serão abordados os seguintes temas: interpretação do projeto, reconhecimento e avaliação da área, identificação e manutenção de ferramentas e equipamentos, preparo do solo, sistema de drenagem, adubação de plantio, formação e propagação de mudas, plantio, vasos e jardineiras. O curso tem como objetivo, fazer a instalações de jardins com flores e plantas ornamentais de forma eficiente.

As aulas ocorrerão no jardim da UPA Santa Felícia, localizada na rua Dr. João Navarro Siquerolli, s/nº, no Parque Santa Felícia. O curso acontecerá nos dias 8, 9, 10 e 11 de abril das 8h às 17h. Serão oferecidos lanche e almoço aos alunos.

Eletricista

Já o curso de Eletricista (instalações elétricas em baixa tensão), terá aulas na própria Casa do Trabalhador, nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril das 8h às 17h. Os alunos inscritos recebem alimentação gratuita e certificado de conclusão de curso. A formação capacita os alunos para que realizem pequenos reparos e instalações elétricas de baixa tensão.

“Esse já é o segundo curso de Eletricista que fazemos esse ano, vários profissionais foram formados e já estão no mercado de trabalho, a parceria com o SENAR tem nos possibilitado oferecer mais possibilidades de capacitação”, afirmou Luciano Ortega diretor do DPTEJCP.

“Estes dois cursos que oferecemos são mais um resultado da parceria entre a Prefeitura, por meio da SMTER, com o Sindicato Rural de São Carlos e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar)”, destacou a secretária Danieli Favoretto Valenti.

