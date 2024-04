Aula inaugural do Curso "Do Macro ao Micro na Astronomia" terá observação astronômica

Crédito: Gabriel Pérez Dias

A aula inaugural do curso de formação continuada para professores da Educação Básica, "Do Macro ao Micro na Astronomia", acontecerá no próximo sábado (27), a partir das 14h30, no Núcleo de Formação de Professores da UFSCar e no Observatório Astronômico da UFSCar. O evento será presencial e permitirá que os professores conheçam os pesquisadores envolvidos no projeto internacional CTA, que acompanharão a turma durante os três meses do curso.

O curso tem apoio da FAPESP e foi concebido pelos professores do Departamento de Metodologia de Ensino (DME), por meio do Núcleo de Formação de Professores, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Prof. Dr. Marlon Pessanha e Profa. Dra. Nilva Lúcia Lombardi Salles, com auxílio dos professores do Instituto de Física da USP-São Carlos (IFSC), Profa. Dra. Cibelle Celestino Silva, Coordenadora da linha de Divulgação-Ensino, e do Prof. Dr. Luiz Vitor de Souza Filho, atual presidente do Conselho do Consórcio Internacional CTA, e diversos pesquisadores envolvidos com este projeto.

Na abertura, o Prof. Dr. Luiz Vitor de Souza, do Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP) e presidente do Conselho do Consórcio CTA, fará a apresentação do projeto internacional "Cherenkov Telescope Array: Construção e primeiras descobertas" (Fapesp 2021/01089-1). Ele estará acompanhado da Profa. Dra. Cibelle Celestino Silva, coordenadora da linha de Educação e Difusão Científica.

O CTA é uma colaboração internacional que envolve a construção de um conjunto de telescópios de diferentes tamanhos para ampliar as pesquisas na área de instrumentação científica, fontes e propagação de raios gama, matéria escura e educação e difusão científica, área que o curso de formação está inserido.

O projeto conta com a participação de 25 países, 150 institutos - nacionais e internacionais - e mais de 1500 pesquisadores. Alguns desses pesquisadores colaboraram na construção dos materiais e atividades do curso "Do Macro ao Micro na Astronomia".

O trabalho de preparação do curso durou cerca de um ano e visa proporcionar aos professores um aprofundamento em temas de astronomia e astrofísica de partículas, estimulando a inclusão desses tópicos em suas aulas. “Nosso propósito é expandir os conhecimentos em astronomia e astrofísica, explorando novas formas de incluir esses temas nas salas de aula de maneira envolvente”, contou a física e Profa. Dra. Nilva Lúcia Lombardi Sales.

“Será uma ocasião especial. Queremos nos conectar com os professores, que desempenham um papel fundamental ao despertar o interesse pela física e inspirar os estudantes a seguirem carreiras científicas”, disse o físico, Prof. Dr. Márlon Pessanha.

Para finalizar a tarde de conhecimento, os professores participarão de uma sessão de observação astronômica no observatório da UFSCar, que, além das observações, também poderá contribuir com as primeiras discussões do curso.

Serviço

27/4 - Aula Inaugural do curso “Do Macro ao Micro na Astronomia"

Local: Núcleo de Formação de Professores da UFSCar,

14h30 - Recepção e integração

15h15 - O projeto CTA e as ações de divulgação e ensino - Prof. Dr. Vitor de Souza e da Profa. Dra. Cibelle Celestino Silva

16h - O conhecimento de astronomia e astrofísica e as novas demandas curriculares - Prof. Dr. Márlon Pessanha e Profa. Dra. Nilva Sales

17h30 - Coffee Break

18h às 20h - Sessão de observação astronômica, com o Prof. Ms. Victor Lyra e o Grupo de Astronomia da UFSCar

