Captação ‘Ribeirão Feijão’ passará por manutenção elétrica

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) informa que o Centro de Captação de água bruta do Ribeirão Feijão, localizado na Estrada Represa do Lobo, e que é responsável por 27% de toda a água coletada na cidade, passará por uma manutenção elétrica necessária e inadiável no próximo domingo, 28/04.

Este trabalho acontecerá das 6h às 12h. Em função disso, o SAAE esclarece que poderá ocorrer desabastecimento pontual de água em regiões mais altas do município, como Vila Nery, Vila Alpes e Cidade Aracy.

