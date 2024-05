Venha brindar a ciência que habita em São Carlos: dias 13, 14 e 15 de maio na Praça da XV

Realizado nas edições anteriores em bares e restaurantes de São Carlos, este ano, pela primeira vez, o Pint of Science acontecerá na Praça da XV - Crédito: Divulgação

Um forró da matemática seguido por um bate-papo sobre a estranheza da mecânica quântica. Esses são os dois temas que vão abrir o festival de comunicação pública da ciência Pint of Science em São Carlos, na noite de 13 de maio, próxima segunda-feira.

Já na terça, dia 14, é a vez de viajar pela agricultura espacial e também compreender como surgem os conflitos que rondam nossa paisagem, tais como as enchentes, por exemplo. Na última noite do festival, dia 15 de maio, quarta-feira, você terá a oportunidade descobrir o que pesquisa quem estuda as ciências humanas e terá a oportunidade de debater os limites e as possibilidades da inteligência artificial.

Todo esse conhecimento poderá ser saboreado gratuitamente, basta você se acomodar na arena instalada na Praça da XV, no centro da cidade. E se quiser, literalmente, saciar sua sede e sua fome, basta andar pela redondeza e prestigiar as delícias da Feira de Economia Solidária.

Serão três noites gratuitas repletas de muita ciência, cultura e diversão, sempre começando às 18 horas com uma apresentação musical, e prosseguindo com uma sequência de dois bate-papos: o primeiro iniciando às 19 horas e o segundo, às 20h30. Durante os bate-papos, a população terá a oportunidade de conversar diretamente com pesquisadores da cidade que estão trabalhando para gerar novos conhecimentos e tecnologias em diferentes áreas do saber. Gratuito e aberto a qualquer pessoa interessada, o festival não demanda inscrições prévias.

Juntos com o mundo

Quem estiver na Praça da XV durante o evento viverá uma experiência única, em conexão com pessoas que participarão do festival em outros 24 países do mundo e 178 cidades brasileiras. Nascido em Londres, em maio de 2013, o festival Pint of Science chegou ao Brasil em 2015, quando o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, colocou a cidade no mapa da iniciativa.

De lá para cá, muita coisa mudou: o festival ganhou o Brasil. Este ano, nosso país ocupa o primeiro lugar no pódio: a edição brasileira do evento é a maior do mundo. Em seguida, vem a Espanha, que fará o festival em 66 cidades; seguida pela França, com 52 cidades.

Aproximar a ciência da sociedade de forma descontraída e acessível é o principal objetivo do festival, que busca estabelecer um diálogo aberto e informal entre os cientistas e o público, proporcionando uma experiência divertida para ampliação dos conhecimentos de todos os participantes.

Ação Ciência em Movimento

Nas manhãs e tardes dos dias 13, 14 e 15, a ciência também vai, literalmente, circular pela cidade de São Carlos. Grupos de cientistas da USP e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) vão percorrer os ônibus do transporte coletivo do município para falar sobre suas pesquisas com passageiras e passageiros, promovendo a ação Ciência em Movimento.

Oficina Ciência em Cartaz

No último dia do festival, na noite do dia 15 de maio, serão oferecidas, ainda, duas edições gratuitas da oficina Ciência em Cartaz. A oficina é um convite para que pessoas de todas as idades, por meio de uma atividade totalmente lúdica, reflitam e criem colagens sobre inteligência artificial. A partir de grafismos, letras, fotos e ilustrações, a população poderá usar colas e tesouras para produzir imagens inspiradas nas possibilidades e limitações da inteligência artificial.

Serão disponibilizadas 40 vagas para quem deseja participar da oficina que terá início às 19h e mais 40 vagas para quem preferir iniciar a atividade às 20h30. As duas turmas confeccionarão os cartazes dentro da própria tenda montada para abrigar o festival, na Praça da XV, sob a coordenação da artista visual Priscila Belloti. A oficina é a única atividade que demanda inscrições prévias, por meio deste formulário: icmc.usp.br/e/adf74.

Muitas parcerias

Realizado nas edições anteriores em bares e restaurantes de São Carlos, este ano, pela primeira vez, o Pint of Science acontecerá na Praça da XV, o que só foi possível graças às diversas parcerias estabelecidas pela comissão organizadora do evento, que é coordenado pelo ICMC.

Além de apoio e recursos da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, a iniciativa conta com a colaboração de diversas outras secretarias municipais, das duas unidades da Embrapa sediadas na cidade (Instrumentação e Pecuária Sudeste), da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, do Instituto Angelim, do CICBEU São Carlos, da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, e da empresa Iglu.

Além disso, diversos centros de pesquisa, laboratórios, núcleos e grupos da UFSCar e da USP colaboram com a iniciativa, tais como: o Centro de Pesquisa, Educação e Inovação em Vidros (CeRTEV); o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI); o Centro de Inteligência Artificial (C4AI); o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF); o Instituto da Cultura Científica (ICC); o Laboratório de Interatividade (LAbI); o Núcleo de Apoio à Indissociabilidade entre Inovação, Pesquisa, Ensino e Extensão (NAIIPEE); o Centro Cultural da USP São Carlos; o Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão Universitária da USP São Carlos (GCACEX).

