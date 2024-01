Secretaria de Educação prepara unidades escolares para retorno às aulas em 6 de fevereiro

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que o ano letivo nas escolas da Rede Municipal de Ensino terá início no dia 06 de fevereiro. No total serão atendidos 16 mil alunos nas 61 unidades escolares, sendo 50 Centro Municipais de Educação Infantil (Cemei’s), 10 Escolas Municipais de Ensino Básico (Emeb’s) e 1 Escola Municipal de Jovens e Adultos (Emeja).

A SME vai realizar no dia 2 de fevereiro a recepção e o acolhimento de todos os profissionais da Educação, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A proposta é dar as boas-vindas à Rede Municipal de Ensino, atender todos os profissionais e realizar nos demais dias o planejamento escolar 2024 até o retorno das aulas.

Com o objetivo de garantir a qualidade do ensino e infraestrutura adequada de trabalho aos servidores da Educação, a SME intensificou os trabalhos de manutenção e reforma das unidades escolares neste período de recesso.

Nesta semana os trabalhos compreenderam a construção de um muro com 2 metros de altura, de bloco estrutural, com concertina que receberá reboco e pintura na cor azul (bandeira do município) no Cemei Bento Prado.

“A construção deste muro no Cemei Bento Prado é uma demanda da comunidade escolar e está sendo feito em todo o perímetro da escola, exceto a frente da unidade que já tem grade e será mantida”, disse o secretário municipal de Educação, Roselei Françoso.

A SME realizou também a poda de uma árvore que estava condenada com risco de queda no Cemei Bruno Panhoca.

“A Secretaria de Meio Ambiente elaborou um laudo apontando o comprometimento da árvore e por isso a nossa secretaria realizou o corte para evitar um dano, uma queda inesperada. Era uma preocupação da comunidade escolar que vinha nos cobrando essa supressão”, justificou o secretário Roselei Françoso.

Os demais serviços são de limpeza, manutenção, reforma, pintura, instalação de alambrados, portões e grades, ventiladores, tela mosqueteiro, revisão hidráulica, manutenção em telhados, limpeza de calhas e de áreas de serviço, manutenção de brinquedos, troca de areia dos parquinhos e roçagem, entre outras intervenções pontuais de acordo com a necessidade de cada escola.

Para atender toda a Rede Municipal de Ensino a SME tem hoje disponíveis cerca de 1.600 profissionais entre professores, diretores, supervisores, coordenadores pedagógicos, agentes educacionais e merendeiras.

