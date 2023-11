Secretaria da Pessoa com Deficiência ilumina a fachada do prédio em apoio à campanha Novembro Azul

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR) aderiu à campanha Novembro Azul para reforçar a importância da prevenção, da realização de exames regulares e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Durante todo o mês, o edifício localizado na altura do número 1.800 da avenida São Carlos, no Centro, permanecerá iluminado de azul.

A iluminação é uma iniciativa da equipe técnica da SMPDMR em parceria com a One Six para fortalecer o alerta perante os homens. A empresa doou um refletor de Led que, por controle remoto, altera a tonalidade dos diodos emissores de luz.

Em outubro passado, de forma simbólica, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e com o Fundo Social de Solidariedade do Município, a fachada também foi iluminada como adesão à campanha Outubro Rosa.

O Novembro Azul foi criado no início dos anos 2000, na Austrália, quando um grupo de pessoas decidiu deixar a barba crescer para chamar a atenção da população sobre o tema. O movimento ficou conhecido como Movember (uma junção das palavras "bigode" e "novembro", em inglês). No Brasil, a campanha foi lançada pela primeira vez em 2011, por iniciativa do Instituto Lado a Lado pela Vida (LAL).

