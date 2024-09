Sebrae-SP tem nova gerente em São Carlos

Crédito: Divulgação

O Escritório Regional (ER) do Sebrae-SP em São Carlos está sob nova gerência. Com sólida experiência em gestão e desenvolvimento de projetos, Ariane Canellas tem como missão fortalecer a conexão com entidades e com as micro e pequenas empresas, destacando as possibilidades de parcerias em projetos corporativos para inclusão produtiva e geração de renda.

Engenheira agrônoma e Mestre em Horticultura pela Unesp, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Ariane seguiu carreira acadêmica como professora universitária na graduação e na pós-graduação por três anos, onde lecionou disciplinas relacionadas à economia e gestão empresarial.

Sua paixão por organização social e desenvolvimento humano se reflete em sua atuação de mais de 15 anos em Gestão de Projetos Territoriais, contribuindo significativamente para o desenvolvimento de diversos municípios por meio do empreendedorismo e de parcerias estratégicas com empresas.

Há 13 anos no Sebrae-SP, foi consultora focada em agronegócios no Escritório Regional do Alto Tietê, onde atuou por oito anos, antes de assumir a gerência do ER de Guaratinguetá, cargo que ocupou durante cinco anos até ocupar a gerência do ER São Carlos.

Durante sua gestão em Guaratinguetá, Ariane conduziu diferentes projetos de valorização do desenvolvimento setorial. Sob sua liderança, o Escritório Regional se destacou em iniciativas corporativas para inclusão produtiva e geração de renda, bem como em projetos de encadeamento produtivo com grandes empresas, com foco nos pilares do ESG - Environmental, Social, and Governance (em português, Ambiental, Social e Governança).

“Essa possibilidade de parcerias direcionadas à inclusão produtiva e geração de rendas é muito enriquecedora, já que contribui de modo significativo para promover a competividade. Esse é um diferencial que tem atraído muitas empresas. E nosso desafio é ampliar essas parcerias nos 19 municípios que compõem o nosso Escritório Regional”, explica.

Com atuação direta na cadeia do agronegócio, que está intrinsecamente ligada ao turismo, a gestora passou também por setores como alimentação fora do lar e comércio varejista, com foco em minimercados. “Certamente, cada uma dessas experiências foi bastante importante para que eu pudesse contribuir de modo mais assertivo com o setor empresarial”, observou.

Leia Também