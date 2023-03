Saúde realiza atividades específicas para as mulheres

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), vai realizar uma programação especial no mês da mulher.

As atividades começam nesta quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, quando todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s) estarão realizando testes rápidos (HIV), exame de papanicolau e passando orientações sobre a saúde da mulher.

O papanicolau detecta lesões precursoras do câncer do colo do útero e da infecção pelo HPV, indicando também se a mulher tem alguma outra infecção que precisa ser tratada.

Já no dia 18 de março será realizado o “Dia D da Mulher” nas unidades básicas de saúde (UBS’s) do Cidade Aracy, Redenção, Santa Felícia e da vila São José. Neste dia as mulheres poderão fazer uma avaliação nutricional, exame de papanicolau, avaliação das mamas, solicitar requisição para fazer mamografia, receber orientação bucal, passar por acolhimento psicológico e práticas Integrativas.

De acordo com a diretora do Departamento Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), Crislaine Mestre, o principal objetivo dessas datas comemorativas é chamar a atenção e conscientizar sobre diversos problemas de saúde comuns na vida das mulheres. As ações de prevenção e as orientações sobre o autocuidado não podem ser esquecidas, principalmente após pandemia da Covid-19, precisamos retomar o cuidado das mulheres e esses momentos são muito importantes.

