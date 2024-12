São Carlos terá estacionamento solidário no dia 6 de dezembro

Interessados em colaborar com a ação beneficente podem doar ao pagar o tíquete no terminal de autoatendimento - Crédito: Divulgação

Como o objetivo de utilizar 100% dos valores arrecadados na zona azul para compra de cestas básicas que serão entregues a população em situação de vulnerabilidade, São Carlos terá na próxima sexta-feira, 6, das 9h às 18h, a realização do Estacionamento Solidário, uma parceria da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, Estapar (empresa que administra a área azul na cidade) e o Fundo Social de Solidariedade.

O secretário de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, ressalta que independentemente da forma que a pessoa adquire a zona azul, ela contribui para a ação beneficente. “O Dia do Estacionamento Solidário já é uma tradição na cidade e sempre conta com grande adesão por parte da população. As últimas edições, realizadas em janeiro e outubro de 2023, viabilizaram a arrecadação de cerca de R$ 20 mil reais, o que possibilitou a compra e doação de 1.100 brinquedos para crianças carentes que foram entregues no Natal de 2023. Neste ano toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade para a compra das cestas básicas”, destacou Maragno.

De acordo com os organizadores, os interessados em colaborar com a ação beneficente podem doar ao pagar o tíquete no terminal de autoatendimento, ou com as agentes da concessionária, e até mesmo pelo aplicativo Zul+ contribuindo diretamente com a ação, que beneficiará diversas famílias. Existe ainda a opção do usuário colocar uma recarga no carro via aplicativo, mesmo sem usar, apenas para ajudar as famílias que receberão as cestas básicas.

Durante o dia do Estacionamento Solidário, a equipe da Estapar utilizará camisetas personalizadas e distribuirá folhetos com informações sobre a iniciativa.

Para o diretor de Relações Institucionais da Estapar, Adelcio Antonini, a ação reforça a importância de ações que fomentem a responsabilidade social, temática tão relevante e atual e que é uma importante ferramenta de transformação. “A importância de ações como esta vai além do simples ato de doar. Elas nos lembram da nossa responsabilidade como seres humanos e como cidadãos de uma sociedade que se apoia mutuamente. Cada cesta básica entregue é uma demonstração de empatia, de cuidado com o próximo e de compromisso com a construção de um mundo mais justo”.

Leia Também