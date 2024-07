São Carlos sedia Workshop sobre APH no próximo final de semana

Crédito: arquivo SCA

Nos dias 13 e 14 de julho a partir das 7:30 horas acontece o 1º Workshop sobre APH entre Corpo de Bombeiros Militar, Concessionarias e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192. O Evento acontece na FESC São Carlos sito à Rua São Sebastião,2828 – Vila Nery – São Carlos/SP, com início previsto as 7h30 do dia 13 com encerramento previsto 18h do dia 14 de julho.

Esse encontro tem por finalidade integração entre Corpo de Bombeiros, Concessionárias e Samu – 192, com apresentações de protocolos sobre APH, Regulação Médica, quando acionar o Samu – 192, quando acionar o COBOM 193, protocolo Motolância.

Durante o evento serão apresentados aos participantes Técnicas avançadas sobre APH, Oficinas sobre traumas e imobilizações, APH Tatico, Nós e Amarras, etc. Tal evento tem como objetivo primordial conscientizar os usuários dos serviços, como também a corroboração das instituições que trabalham na Central de Regulação em São Carlos através das ligações recebidas via 192 e 193, promovendo a integração entre os protagonistas do Atendimento Pré-hospitalar, favorecendo a capacitação das equipes para obtenção de sucesso no desfecho das ocorrências.

Programação

Sábado - Dia 13 de julho de 2024

08h - 08:45h: Credenciamento

09h - 09:50h: PALESTRA A importância do Socorrista no APH e Homenagem aos mesmos pela comemoração Dia do Socorrista que se comemora dia 11 de Julho.- palestrante: Carlinhos Rodrigues – condutor socorrista do SAMU

10:15h - 11:15h: PALESTRA: Desafios da Regulação e quando acionar o SAMU – 192. – palestrante: Dr. Allan Galli – médico regulador do SAMU

11:15h - 12:15h: PALESTRA: Desafios da Regulação e quando acionar o serviço 193 – palestrantes: EQUIPE COBOM

12:30h - 13:30h: ALMOÇO

13:30h - 14:45h:PALESTRA: APH Tático – Palestrante: GM Napolitano

15h - 16:15h: PALESTRA: Apresentação do Protocolo Motolância – Palestrante: Jonas Pereira da Silva – Técnico de enfermagem credenciado pelo GMAU – atuante na motolancia em São Carlos

16:45h - 17:30h: PALESTRA: Explanação do protocolo de uso da motolância na regulação do SAMU – Palestrante: Dr Matheus Naves Rosa – Médico Regulador do SAMU

17:45h -18h: SIMULADO: EQUIPE DO SAMU APRESENTA “ PROTOCOLO ÂNGULO ZERO”

Domingo - Dia 14 de julho de 2024

08:00h - 09:45h – PALESTRA: Resgate de vítimas em veículos elétricos / híbridos- Palestrantes : EQUIPE COBOM

10:15h - 12:00h: Oficinas

12:30h - 13:30h: Almoco

13:30h - 16h: SIMULADO: Método Start apresentado pelo COBOM

16:00h – 17h :Encerramento

A entrada é 1kg de alimento não perecível. Informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 99258-4862.

Leia Também