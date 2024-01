São Carlos sedia Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Central de São Paulo

SIGA O SCA NO

A abertura do comércio nos feriados tem sido solicitada pelos próprios empresários -

São Carlos sedia, no dia 7 de fevereiro, o Fórum de Cidades Digitais da Região Central do Estado de São Paulo, encontro que reunirá prefeitos, gestores, servidores, vereadores e especialistas para tratar sobre o uso de tecnologia e transformação digital dos serviços públicos. É o primeiro evento presencial da Rede Cidade Digital (RCD) em 2024, que será realizado em parceria com a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Conforme o diretor da RCD, José Marinho, o objetivo é promover a troca de experiências entre os gestores municipais e facilitar o acesso a soluções inovadoras. “O objetivo é abordar tudo que tem sido feito visando melhorar a oferta de serviços. A pandemia intensificou mais esse movimento com a implementação de políticas públicas voltadas para melhorar a vida das pessoas por meio da tecnologia e da inovação”, observa o diretor da RCD.

As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Central de São Paulo são gratuitas para servidores públicos, vereadores, entidades e universidades e devem ser feitas pelo sympla.com.br/rcd. As vagas são limitadas.

O prefeito de São Carlos, Airton Garcia, destacou a importância do município sediar o encontro visando fomentar a inovação nos municípios da região. “Unir forças e experiências é muito importante, e é isso que buscamos ao receber o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes em nossa cidade. Para a Prefeitura de São Carlos, uma cidade inteligente é mais que um espaço urbano que utiliza tecnologia de ponta, mas um lugar em que as inovações são implementadas pensando nas pessoas, com foco na inclusão social, na diminuição das desigualdades e pautada pela sustentabilidade”, afirmou o prefeito.

Para o secretário de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia de São Carlos (SP), professor José Galizia Tundisi, o Fórum surge como uma oportunidade para o crescimento econômico, social e técnico dos municípios. “Será um estímulo muito grande para os municípios avançarem. A questão das cidades digitais e inteligentes é muito importante e este Fórum tem a finalidade de discutirmos os avanços que foram produzidos pelos municípios, inovações e a capacidade dos municípios entenderem que é fundamental para o futuro essa digitalização do sistema e não só isso promover a inteligência do município, que implica em um sistema muito avançado na agregação de dados, de capacidade digital, de sensoriamento de várias condições ambientais, econômicas, ecológicas e sociais, de modo que é conjunto muito grande de atividades que vão ser apresentadas durante o evento”, ressaltou o secretário.

Prefeitos Inovadores – Durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, a Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2024 da região. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

O encontro tem o apoio institucional da Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo (AMPPESP) e a parceria da Aprova Digital e da iZeus Soluções em TI.

Serviço:

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Central de SP

07 de fevereiro de 2024 – São Carlos

Local: Auditório do Paço Municipal

Início: Das 8h às 17h

Inscrições gratuitas para servidores públicos: https://www.sympla.com.br/rcd

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também