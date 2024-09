São Carlos se articula para integrar o programa "Muralha Paulista" de segurança pública

Monitoramento de câmeras GCM - Crédito: divulgação

O secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, acompanhado do Adjunto da pasta, Paulo Cesar Belonci, do diretor de Departamento de Operações de Inteligência e Tecnologia, Evandro Gimenez Mione, e do chefe de Seção de Inteligência, Planejamento, Estatística e Processamento de Dados, Fineias Bernardo da Silva, se reuniu nesta terça-feira (17/10), em São Paulo, com o coordenador do Grupo de Tecnologia da Informação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), Tenente Marcelo Douglas de Souza, para discutir sobre o projeto “Muralha Paulista”. O objetivo da reunião foi atualizar a equipe da Secretaria de Segurança de São Carlos sobre a tecnologia e equipamentos para a integração do município a esse novo sistema de segurança pública.

O Programa “Muralha Paulista” é um projeto de segurança pública do Estado de São Paulo que pretende reduzir a criminalidade na região. O programa foi criado pelo governador Tarcísio de Freitas e tem como objetivo aumentar o monitoramento por câmeras de segurança e integrar os dados a sistemas digitais da polícia, restringir a mobilidade criminal e aumentar a probabilidade de prisão de criminosos durante seus deslocamentos no território paulista.

O programa Muralha Paulista é constituído por um conjunto integrado de soluções tecnológicas de infraestrutura física, de operação em nuvem e de inteligência artificial, integra câmeras de todo território estadual às forças de segurança, monitorando cidades e rodovias, conectado ao sistema Cortex, software que reúne uma base de dados nacional, utilizado por várias cidades e capitais, inclusive por São Carlos, além da possibilidade de conexão com câmeras de estádios ou de eventos, estabelecimentos comerciais e até das residências particulares que possuam capacidade mínima para obtenção e transmissão de dados considerados suficientes, tudo operacionalizado por meio da integração, no centro de fusão de dados (“fusion center”) da Secretaria da Segurança Pública, onde o software de reconhecimento facial é rodado, possibilitando reconhecer procurados pela justiça, veículos furtados ou roubados e também pessoas desaparecidas.



Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, ressalta que São Carlos é referência em tecnologia de segurança e possui toda a infraestrutura para a integração nesse novo sistema. “Nós estivemos na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para aprimorar o sistema “Detecta” que está sendo transferido para o “Muralha Paulista”, que é um novo sistema que vai abrigar vários bancos de dados, integrar todas as tecnologias de monitoramento e de leituras de placas, controlando a mobilidade do crime, além de obter dados para estatísticas. Uma notícia muito boa é que esse programa vai integrar as câmeras de particulares, ou organizações que tenham interesse de colocar as câmeras no sistema, o munícipe entra no site e lá tem todas as regras e disponibiliza suas câmeras, isso vai criar um sistema interligando todas as câmeras, não só as públicas, mas também as particulares. Somente nesse mês de agosto as nossas câmeras registraram mais de 1 milhão e trezentas mil passagens de veículos, temos uma câmera na área rural do município que em 15 dias de setembro registrou mais de 1.100 passagem de veículos, isso mostra a dimensão de dados coletados com esse sistema. Estamos no caminho certo, estamos a frente de vários municípios, possuímos nosso próprio sistema de monitoramento com câmeras modernas, câmeras leitoras de placas, integradas ao “Detecta” e também a outros programas de segurança do governo e estamos deixando um legado de tecnologia em segurança pública para a população”, finaliza Gardini. O projeto também prevê o uso de tecnologias como drones inteligentes, inteligência artificial e inteligência de dados aéreos.

