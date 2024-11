Sábado pode ter pancadas de chuva com potencial de causar transtornos

Sábado começou com muitas nuvens no céu -

Segundo o IPMET de Bauru, São Carlos pode ter chuva forte nas próximas horas. O sábado amanheceu com muitas nuvens no céu e a temperatura máxima não passa dos 29º.

Ainda de acordo com o IPMET, a presença de um sistema de baixa pressão no continente, contribui para a condição de tempo instável no estado de São Paulo nos próximos dias. Com isso, ocorrerá a formação de áreas de instabilidade em algumas regiões paulistas, causando aumento da nebulosidade e chuvas e trovoadas isoladas, de curta duração, principalmente a partir da tarde. Temperaturas máximas em declínio.

