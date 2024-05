Santa Casa promove ações de conscientização no Dia Mundial da Higienização das Mãos

Crédito: Comunicação Santa Casa

Em celebração ao Dia Mundial da Higienização das Mãos, que ocorreu domingo, 5, a Santa Casa de São Carlos intensifica suas iniciativas para promover a conscientização sobre a importância deste ato que previne infecções. O Serviço de Controle de Infecção Relacionada a Assistência à Saúde (SCIRAS) lidera essa movimentação e busca abordar de forma leve e lúdica a importância da higiene das mãos entre os funcionários, pacientes e acompanhantes da instituição.

Hoje, os profissionais do SCIRAS percorreram todos os setores do hospital para enfatizar a frequência da higienização das mãos pelos funcionários. Além disso, cartazes educativos serão amplamente divulgados pela instituição, destacando a relevância da higienização das mãos em diferentes momentos. "Estas ações não apenas reforçam a importância de práticas básicas, como também destacam nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os nossos clientes. Este simples ato salva vidas", ressalta a equipe do SCIRAS.

A médica infectologista e diretora de práticas assistenciais da Santa Casa Carolina Toniolo Zenatti, ressalta que a higiene das mãos é a medida mais importante na prevenção de infecções, tanto dentro dos serviços de saúde quanto na comunidade em geral. "Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), essa prática pode reduzir em até 40% a incidência de doenças infecciosas nos hospitais. É um ato simples, mas que tem um impacto significativo na prevenção de várias doenças e promove uma cultura de segurança e qualidade", disse a médica.

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Júnior, estas iniciativas não apenas demonstram o compromisso contínuo da instituição com a segurança e o bem-estar dos pacientes, mas também refletem a excelência e o profissionalismo que caracterizam a Santa Casa. "Ao enfatizarmos a importância da higiene das mãos, estamos reforçando não apenas a prevenção de infecções, mas também fortalecendo a confiança da comunidade em nossa instituição", destacou.

