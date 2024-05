Santa Casa lança campanha especial de Dia das Mães em apoio à UTI Neonatal

SIGA O SCA NO

Crédito: Comunicação Santa Casa

Neste Dia das Mães, a Santa Casa de São Carlos lança uma campanha que vai além das tradições comerciais, buscando unir o amor materno à solidariedade em prol de uma causa nobre. Sob o lema "Celebre o Amor Materno", a instituição convida a comunidade a fazer a diferença na vida de mães e bebês que precisam de cuidados especiais.

A proposta é simples: ao invés de presentes convencionais, considere fazer uma doação para a UTI Neonatal da Santa Casa. Essa contribuição pode garantir que bebês prematuros e doentes recebam o suporte médico necessário para sobreviver e prosperar.

O provedor da instituição Antonio Valerio Morillas Júnior, ressalta a importância dessas doações. "Cada contribuição é uma oportunidade de dar esperança às famílias que enfrentam momentos desafiadores. Com o apoio da comunidade, podemos oferecer o melhor cuidado possível para esses bebês e suas mães".

Morillas também informa sobre o estágio atual do projeto: as obras da UTI Neonatal foram concluídas graças ao apoio do Grupo Bandeirantes. Agora, para que a nova unidade entre em operação, é necessária a aquisição de novos equipamentos clínicos e de suporte, representando um investimento de quase 3 milhões de reais. "Estamos buscando recursos para equipar toda a UTI e expandir o atendimento ao Sistema Público", completou o provedor.

A campanha destaca a oportunidade de expressar o amor maternal de uma forma tangível, estendendo-o além das fronteiras familiares para ajudar outras mães em suas jornadas. "É uma maneira única de celebrar o Dia das Mães. Ao doar para a UTI Neonatal, estamos não apenas honrando as mães, mas também dando esperança a essas novas vidas", disse a gerente de captação de recursos da instituição, Ariellen Guimarães.

Faça parte deste movimento de solidariedade e amor. Faça sua doação agora e ajude a salvar vidas. Para mais informações sobre como contribuir, entre em contato pelo telefone (16) 3509-1270 ou pelo WhatsApp (16) 99230-9294.

Leia Também