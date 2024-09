Santa Casa inicia "Café com o Provedor" para aproximar colaboradores e gestão

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos deu início ao "Café com o Provedor", um encontro mensal entre os colaboradores e o provedor da instituição, Antonio Valerio Morillas Junior. A iniciativa visa promover um espaço de diálogo aberto, onde os colaboradores têm a oportunidade de compartilhar suas experiências, sugestões e dificuldades diretamente com a gestão. A cada encontro, um colaborador de cada setor é convidado a participar, fortalecendo a comunicação interna e valorizando a voz dos profissionais que atuam diariamente na instituição.

No primeiro encontro, o provedor esteve acompanhado pelo gerente de Recursos Humanos, Samir Rodrigues, reforçando o compromisso da gestão com a escuta ativa e a valorização da equipe. “Este é um momento para ouvir de perto nossos colaboradores, entender suas realidades e, principalmente, criar um canal de diálogo direto. Acreditamos que essa proximidade é essencial para identificar oportunidades de melhorias e reforçar nosso compromisso com um ambiente de trabalho colaborativo e motivador. Nosso objetivo é que cada colaborador se sinta parte fundamental da Santa Casa, contribuindo com ideias e sugestões que possam fazer a diferença no nosso dia a dia," disse Morillas Junior.

Segundo o Gerente de RH, a iniciativa permite ouvir a todos, da linha de frente aos setores, promovendo um ambiente mais participativo e acolhedor. "Essa troca de experiências é enriquecedora e nos ajuda a alinhar estratégias de gestão de pessoas, sempre buscando atender às necessidades dos nossos colaboradores, aprimorar nossas práticas internas dentro das possibilidades da Santa Casa Santa," afirmou Rodrigues.

Leia Também