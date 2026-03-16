Santa Casa de SÃ£o Carlos recebe JosÃ© Dirceu para palestra sobre saÃºde pÃºblica

JosÃ© Dirceu - CrÃ©dito: AgÃªncia Brasil

A Santa Casa de São Carlos promove, no próximo dia 20 de março, às 16h, a palestra “Os desafios da saúde pública”, que será ministrada pelo ex-deputado federal e ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu.

O encontro será realizado no Auditório Alois Partel, nas dependências da própria instituição, e tem como proposta fomentar o debate sobre o atual cenário da saúde pública no Brasil. Durante a palestra, serão abordados temas como os principais desafios enfrentados pelo setor, perspectivas futuras e possíveis caminhos para o fortalecimento do sistema de saúde.

O evento é aberto ao público interessado no tema e reforça a importância da discussão sobre políticas públicas voltadas à saúde, especialmente em um momento de constantes desafios enfrentados pelo sistema em todo o país.

Serviço

Palestra: Os desafios da saúde pública

Data: 20 de março

Horário: 16h

Local: Auditório Alois Partel – Santa Casa de São Carlos

Palestrante: José Dirceu

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