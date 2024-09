Saae recebe MP para discussão de vários temas

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) recebeu nesta segunda-feira, 9 a visita do promotor de Justiça do Meio Ambiente, Flavio Okamoto, para troca de informações acerca de assuntos pontuais que dizem respeito ao dia a dia da cidade, especialmente neste período de estiagem prolongada (mais de 120 dias sem chuva) que tem provocado desabastecimento de água para uma parcela significativa da população. O promotor de Justiça foi recebido pelo presidente do Saae, Engenheiro Mariel Olmo; chefe de gabinete, José Augusto Santana; Gerente de Obras e Saneamento, Lauriberto Corcci (Mola) e Gerente de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, Eduardo Casado.

Durante o encontro, o promotor de Justiça conheceu o sistema de telemetria que monitora em tempo real a situação dos 35 reservatórios do Saae, além da captação do Espraiado e Ribeirão Feijão. O representante do Ministério Público também recebeu várias informações sobre o trabalho desenvolvido pelo SAAE para enfrentar esse período crítico de estiagem e teve um panorama de ações colocadas em prática de forma imediata, além de outras que serão executadas em curto, médio e longo prazos.

Para enfrentar o desabastecimento, os dirigentes da autarquia explicaram ao promotor de Justiça que caminhões pipa, de forma emergencial, tem levado água a creches, escolas, unidades de saúde e a reservatórios de regiões onde há contingente maior de moradores afetados pelo problema.

Poços na Cidade Aracy e Santa Felícia

Também houve a oportunidade de explanar ao promotor, que duas regiões mais populosas de São Carlos, grande Cidade Aracy e grande Santa Felícia, terão, cada uma, um poço profundo que conseguirá produzir 200 m3/h (200 mil litros de água, a cada 60 minutos) no valor total de R$ 12 milhões: R$ 4 milhões do Santa Felícia e R$ 8 milhões do Cidade Aracy, que tem um valor em dobro porque também haverá a construção de um reservatório com capacidade para armazenar até 2 milhões e 650 mil litros d’água. No Santa Felícia, a construção será atrás de um tradicional comércio atacadista. Já na Cidade Aracy, as duas obras (poço e reservatório) estão sendo feitas em área própria do Saae no Distrito Industrial. O financiamento é do Banco do Brasil.

Combate a enchentes/limpeza bueiros

Com investimentos de R$ 3.926.776,54, foram realizadas, no primeiro semestre deste ano, 5.818 operações de limpeza e desobstrução de bocas de lobo com utilização de ferramentas manuais, sendo retiradas desses dispositivos aproximadamente 442 toneladas de resíduos. 125 bocas de lobo receberam manutenção estrutural, incluindo a substituição ou reposição de grelhas de aço e tampas (lajes) de concreto. Também houve limpeza e desobstrução de ramais e galerias pluviais com utilização de equipamento combinado “hidrojato-sugador”, totalizando, no período, mais de 1.400 horas trabalhadas e cerca de 8.750 metros lineares de redes limpas.

Limpeza piscinões

Além disso, foram executadas atividades de limpeza e conservação de reservatórios de retenção e detenção (piscinões), sendo atendidos, no período de seis meses, 12 reservatórios (CDHU, Vila Prado, Planalto Verde 1 e 2, Zavaglia, Eduardo Abdelnur, Jd. Letícia 1 e 2, Varjão 1 e 2 e Jardim Araucária 1 e 2). O promotor também foi informado que em parceria com o Daae, dentro do programa ‘Rios Vivos’, diversos trechos de córregos e rios de São Carlos receberam um trabalho gigantesco e importante de limpeza e desassoreamento.

O promotor de Justiça do Meio Ambiente, Flavio Okamoto, questionou sobre uma possível ajuda do Saae ao Corpo de Bombeiros no trabalho de controle das queimadas. Porém, ouviu dos integrantes da autarquia que, neste momento, seus caminhões pipa estão voltados para diminuir o impacto do desabastecimento, mas que, na medida do possível, tem prestado este auxílio aos Bombeiros.

Referente a última audiência pública sobre o Espraiado, o promotor lembrou que já existe um diagnóstico da situação e que dentro de mais ou menos dois meses será apresentado pelo SAAE um projeto de substituição do coletor de esgoto do Córrego São Rafael até o Córrego Ponte de Tábua. “A gente acredita que seja neste trecho, que é muito mais antigo (já que do Espraiado até a Capitão Luiz Brandão já foi feita a substituição) que a gente possa estar com problema de rompimento da rede. Portanto, fazendo essa troca eu acredito que conseguiremos resolver este problema de extravasamento de esgoto e cheiro ruim na água do Córrego do Monjolinho e aí sim poderemos contar com 100% do Espraiado captando água para distribuir à população”.

O presidente do Saae, Engenheiro Mariel Olmo, agradeceu a visita do promotor de Justiça e salientou que reuniões como esta contribuem muito para ajustar ideias e afinar propostas com o intuito único de melhorar a qualidade de vida dos moradores de São Carlos. “O promotor, Dr. Flavio Okamoto, todos sabemos, está sempre de forma incansável em busca de soluções rápidas para problemas antigos, como também daqueles que aparecem de forma pontual (como as queimadas, neste momento). Ficamos muito satisfeitos e contentes com o encontro aqui na sede do Saae e deixamos claro ao promotor, como sempre, que o Saae ouve com muito respeito e consideração todas as orientações do Ministério Público, porque são sempre pertinentes em prol do bem-estar da coletividade”.

Leia Também