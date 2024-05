Saae estará presente no Dia do Brincar na Fesc

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) irá participar do ‘Dia Municipal do Brincar’, promovido pela Prefeitura através da Secretaria de Educação e apoio de diversas secretarias municipais e Fundação Educacional São Carlos (Fesc). As atividades no campus 1 da Fesc (Campo do Ruy) serão realizadas neste sábado, 25/05, das 9h às 13h, com variada programação de brincadeiras e ações esportivas e culturais para garantir a alegria de crianças, adultos e famílias inteiras.

A equipe de educação ambiental do SAAE levará o túnel inflável que simula um rio sujo e outro limpo, além de maquetes e vídeos que ajudam a entender melhor a importância e necessidade da preservação ambiental. O ‘Dia do Brincar’ também terá ações das secretarias municipais de Saúde, Trabalho, Emprego e Renda, Transporte e Trânsito, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.

O ‘Dia Municipal do Brincar’ foi criado pela Lei Municipal nº 18.098/2017, de autoria do vereador e atual presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral, e faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Município. Nesta edição, a festa tem a temática “Vem pra roda: no ritmo do Brincar!”

Para o presidente do Saae, engenheiro Mariel Olmo, é uma honra a autarquia participar mais uma vez deste encontro. “Desde que assumi a gestão do Saae, em março do ano passado, é a segunda vez que participamos do ‘Dia do Brincar’. Sabemos que todos, mas especialmente as crianças, têm um encantamento pelo trabalho desenvolvido pela nossa equipe extraordinária de educação ambiental, que atua na ETA (Estação de Tratamento de Água) e na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). Com muita interatividade e informação, conseguimos passar a mensagem básica de que a melhoria da nossa qualidade de vida passa, necessariamente, pelo cuidado que precisamos ter com nossos córregos, rios, matas ciliares e o conjunto do meio ambiente como um todo”.

