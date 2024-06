Prefeitura inicia obras de construção do Parque da Estação na Vila Prado

SIGA O SCA NO

Obras sendo realizadas - Crédito: divulgação

A região da Vila Prado vai ganhar um novo espaço de lazer. A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Obras Públicas, já iniciou a construção do Parque da Estação ao lado do Piscinão da Travessa 8. A área pública poderá ser utilizada pela população para atividades esportivas e de lazer que visem a melhoria da qualidade de vida.

Com investimento de R$ 1,9 milhão, o Parque da Estação terá equipamentos de ginástica e pista de caminhada, ciclovia, playground e academia ao ar livre, 2 quadras de areia, espaço para food truck e um deck. O espaço integra a área total de 57 mil metros quadrados, incluindo o Piscinão.

Por medida de segurança será realizada a instalação de um gradil em toda a extensão do piscinão. O piscinão da Travessa 8 tem 222 metros de comprimento, 45 metros de largura e 4,2 metros de profundidade. A capacidade de retenção é de 45.000 m3 de águas pluviais.

O reservatório de detenção retém o excesso de água evitando que forme uma cachoeira no paredão da rua Joaquim de Evangelista de Toledo e no pontilhão da Travessa 8.

O Parque da Estação está localizado no final da Rua Santo Pio X, após o cruzamento com a Rua Dona Ana Prado. As obras devem estar concluídas em novembro deste ano.

